Мэр Собянин: все парковки в Москве будут бесплатными с 23 по 25 февраля

Все парковки в Москве будут бесплатными с 23 по 25 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными с 23 по 25 февраля. Это касается даже тех, где установлены тарифы в 380 и 450 рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Это не затронет только парковки со шлагбаумом, они продолжат работу на платной основе.

Такое решение принято в связи с тем, что в праздничные дни жители реже пользуются личным транспортом, поэтому и улицы столицы меньше загружены.

Также в сообщении напоминают, что 26 февраля парковки продолжат работу в обычном режиме воскресенья, который подразумевает, что все парковки бесплатны, кроме тех, где установлены тарифы в 380 и 450 рублей.

Ранее KP.RU писал о забавном способе упаковки грузов на одной из парковок в Котельниках. Там умельцы обматывали стрейч-пленкой багаж на крыше одного автомобиля, кружась вокруг него на другой машине в руках с катушкой пленки.