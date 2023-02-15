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НовостиОбщество15 февраля 2023 6:19

Московский онколог Хатьков назвал обязательные обследования для всех здоровых людей

Женщинам необходимо делать маммографию, а мужчинам - сдавать кровь на ПСА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, на ранней стадии рак может протекать бессимптомно

Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, на ранней стадии рак может протекать бессимптомно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный онколог Москвы, директор МКНЦ им. А.С. Логинова Игорь Хатьков в беседе с РИА Новости рассказал об обязательных медицинских обследованиях, которые должны делать все здоровые люди.

По словам специалиста, женщинам нужно регулярно посещать гинеколога, а с 39 лет начинать ходить на маммографию. Мужчинам необходимо сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген). Кроме того, есть обследования, которые нужно проводить всем, независимо от пола. Среди них - гастроколоноскопию или проверка кала на скрытую кровь.

«Надо обследоваться всем в определенном возрасте, и на сегодняшний день мы знаем возрастные рамки, в которые целесообразно проходить те или иные обследования. Любой москвич может уточнить эту информацию в своей поликлинике», - отметил врач.

Хатьков добавил: на ранних стадиях онкологические заболевания могут протекать бессимптомно. Именно поэтому необходимо следить за своим здоровье и посещать врача.

Ранее KP.RU писал, что терапевт Романенко рассказала об опасных последствиях бесконтрольного приема аспирина. По ее словам, от этого препарата может начаться кровотечение в ЖКТ.