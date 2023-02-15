В Москве за сутки выявили 3862 новых случая заражения COVID-19

С начала пандемии в Москве зафиксировали 3 387 111 случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за минувшие сутки выявили 3862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1862 человека, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 15 февраля.

Госпитализация потребовалась для 157 горожан, еще 3566 пациентов выздоровели. Вирус унес жизни десяти человек. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 387 111 случаев COVID-19, вылечились 3 184 644 жителей, 48 057 человек скончались от осложнений и последствий болезни.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 13436 инфицированных ковидом, в стационары попали 1548 жителей страны, еще 12071 пациентов выздоровели после болезни, 36 россиян с подтвержденным диагнозам «коронавирус» умерли.

Ранее KP.RU писал, что в Москву вернулся особо опасный вид коронавируса – «стелс-омикрон». Его выявили у 90% заболевших COVID-19.