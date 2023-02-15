Пассажирский автобус наехал на мачту освещения на Волоколамском шоссе в Москве

Маршрут следовал без пассажиров, никто не пострадал Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве на Волоколамском шоссе в районе дома 1с2 по улице Водников произошло ДТП с участием пассажирского автобуса 233 маршрута. Никто не пострадал, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Авария произошла примерно в 12:00 15 февраля. Водитель автобуса следовал в парк без пассажиров, не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. В результате столкновения транспортное средство практически разорвало на две части. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельств случившегося.

«В районе дома 63 по Волоколамскому шоссе водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Маршрут следовал без пассажиров, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее KP.RU писал, что 13 февраля несколько автомобилей столкнулись на Новосходненском шоссе Москвы и перекрыли дорогу. На месте ДТП работали оперативные службы города.