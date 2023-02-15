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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:50

Инфекционист Поздняков рассказал о болезнях, которыми чаще всего заражаются в общественных местах

Инфекционист Поздняков: в общественных местах можно заразиться ОРВИ, COVID-19 и ВИЧ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В общественных местах можно заразиться любыми инфекционными заболеваниями

В общественных местах можно заразиться любыми инфекционными заболеваниями

Фото: pixabay.com

В общественных местах можно заразиться любыми инфекционными заболеваниями: ОРВИ, гриппом, коронавирусом, корью с ветряной оспой, менингококковой и пневмококковой инфекциями, а в редких случаях ВИЧ, гепатитом В или С. Об этом сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с «Газетой.ру».

«Чем больше людей встречается в одном ограниченном пространстве, тем большая вероятность встречи среди них инфицированного индивида», - пояснил специалист.

По словам врача, предупредить заражение можно единственным эффективным способом – необходимо соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, от болезней человека могут уберечь правила бытовой противоинфекционной гигиены.

Он добавил, что трансмиссивными клещевыми инфекциями можно заразиться на крупных фестивалях на природе, а инфекциями с фекально-оральным механизмом – в общепитах.«Чаще всего посетители общественных мест заражаются от других посетителей, не столь обученных правилам личной гигиены», - уточнил Поздняков.

Ранее KP.RU писал, что в Москве за сутки выявили 3862 новых случая заражения COVID-19.