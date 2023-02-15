Грузовик застрял под ограничителем высоты на проспекте Маршала Жукова в Москве

Грузовик застрял под ограничителем высоты Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на проспекте Маршала Жукова в районе ул. Крылатской, д.17к3 грузовой автомобиль застрял под ограничителем высоты. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры в среду, 15 февраля.

Фура не может проехать через ограничитель, установленный над путепроводом. Транспортное средство перекрыло часть трассы. Движение на участке в сторону области осложнено. Столичным автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что днем 15 февраля автобус наехал на мачту освещения на Волоколамском шоссе в Москве. Водитель транспортного средства потерял управление. После столкновения автобус буквально разломило на части. Маршрут следовал без пассажиров, никто не пострадал. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельств случившегося.