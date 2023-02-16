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НовостиОбщество16 февраля 2023 5:30

Гидрометцентр: в Москве ожидается облачная погода и температура до -5 градусов 16 февраля

Ночью температура воздуха может опуститься до 13 градусов мороза
Роман ПОЛОСИКОВ
В Москве ожидается облачная погода и температура до -5 градусов 16 фервраля

В Москве ожидается облачная погода и температура до -5 градусов 16 фервраля

Фото: pixabay.com

В Москве днем 16 февраля ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Температура воздуха будет в районе от трех до пяти градусов ниже нуля. Такой прогноз опубликован на портале Гидрометцентра России.

Осадков в течение дня ожидать не стоит, а ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

В темное время суток будет похолодание до 13 градусов ниже нуля. Показатели атмосферного давления остановятся на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

На дорогах и тротуарах столицы может образовываться гололедица.

Ранее KP.RU рассказывал о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве до 18 февраля. Подобное предупреждение введено из-за образовавшейся на дорожных покрытиях и тротуарах столицы, толстой корки льда. Действовать оно будет до вечера 18 февраля в Москве и области.