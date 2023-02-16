Жителям Москвы напомнили о закрытии части Некрасовской линии с 17 по 19 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для интеграции трех новых станций в состав БКЛ, с 17 по 19 февраля будет закрыто движение поездов между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская» Некрасовской линии московского метрополитена. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

В это время будут переподключать инженерные системы для скорейшего открытия Большой кольцевой линии. Сделать это без остановки движения поездов на участке просто невозможно.

Отмечается, что закрытие движения специально будет в выходные дни, когда пассажиропоток снижается и это доставит меньше неудобств жителям и гостям столицы.

В ведомстве отметили, что для пересечения этого участка можно воспользоваться маршрутами: Нижегородской МЦК, «Авиамоторной» Калининской линии, «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии, бесплатным автобусом № 032.

Ранее KP.RU рассказывал об ограничении движения на нескольких улицах пяти округов Москвы. Некоторые из них — кратковременные из-за съемок кино, а некоторые — более длительные, связанные с проведением строительных работ.