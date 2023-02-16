Сергей Собянин: Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 17 по 26 февраля на 23 площадках города

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 17 по 26 февраля на 23 площадках города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционный фестиваль «Московская масленица» пройдет с 17 по 23 февраля на 23 площадках города. Всех гостей ждет настоящее кулинарное изобилие и много интересных мероприятий, об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

На фестивале будут представлены столичные кафе и рестораны, которые смогут предложить как традиционные угощения, так и оригинальные блюда. Посетители смогут попробовать около 30 видов сыра, более 50 различных рыбных деликатесов и свыше ста мясных деликатесов в торговых шале.

Главное же блюдо праздника — блины. На фестивале можно будет попробовать не только традиционные блины из разных регионов страны, но и например свекольные, сырные и еще ряд оригинальных рецептов. Всего их будет более 50 видов на любой вкус.

Все желающие смогут не только пробовать блины на вкус, но и научиться делать их самостоятельно. За неделю фестиваля пройдут около двух тысяч кулинарных и творческих мастер-классов, а также около 250 кулинарных шоу на офирах и печах.

Для детей пройдут специальные занятия, в ходе которых они смогут познакомиться с азами кулинарного искусства.

Напомним, что ранее KP.RU писал о том, как на природных территориях Москвы распустились первые почки вербы. Подобное явление может говорить о скором приближении весны в столице.