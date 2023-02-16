Синоптик Вильфанд: сугробы в Москве могут вырасти до 44 сантиметров за выходные

Сугробы в Москве могут вырасти до 44 сантиметров за выходные Фото: pixabay.com

В Москве 18 февраля ожидается начало снегопадов, особенно обильными они будут уже во второй половине дня и всю ночь. Высота снежного покрова может увеличиться до 44 сантиметров. Об этом рассказывает ТАСС со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Сейчас высота сугробов в Москве достигает 34 сантиметров, что ниже нормы для этого периода на четыре сантиметра.

После обильных снегопадов и метелей в эти выходные, в столице снежный покров достигнет аномальных размеров. Также можно ожидать в Москве порывов ветра до 17 метров в секунду в конце этой недели.

Ранее KP.RU рассказывал, что ночью 16 февраля в Москве температура воздуха может опуститься до 13 градусов ниже нуля. Атмосферное давление будет находиться на отметке в 755 миллиметров ртутного столба.