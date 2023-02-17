Небольшой снег, гололедица и до -6 градусов ожидаются в Москве 17 февраля

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в пятницу, 17 февраля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег. На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем столбики термометров покажут около 6-4 градусов ниже нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, что немного выше нормы климата. В городе будет дуть ветер восточной части со скоростью 2-7 метров в секунду, к вечеру порывы усилятся до 6-11 метров в секунду.

В ночь на субботу характер погоды практически не изменится: местами будет идти небольшой снег, сохранится гололедица. В столице подморозит до -12…-10 градусов. Днем 18 февраля температура воздуха опустится до -7…-5 градусов. Ожидается метель, гололедица, снежные заносы, порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что сугробы в Москве могут вырасти до 44 сантиметров за выходные. Снегопады и метели увеличат снежный покров на 10 сантиметров.