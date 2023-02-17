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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:03

Движение перекроют в центре Москвы в день послания президента 21 февраля 2023 года

На нескольких участках также будет недоступна парковка
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На нескольких улицах в центре Москвы перекроют движение 21 февраля

На нескольких улицах в центре Москвы перекроют движение 21 февраля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на улицах Ильинка и Варварка между Красной и Новой площадями, Китайгородским проездом и Большим Москворецким мостом 21 февраля с 00:01 перекроют движение. На этих участках также нельзя будет парковаться, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Причина перекрытий – проведение мероприятия в районе улицы Ильинка. Ранее пресс-секретарь президента Российской федерации Дмитрий Песков сообщил, что 21 февраля глава государства, Владимир Путин, обратится с посланием к Федеральному собранию. Уточняется, что движение на обозначенных участках будет перекрыто до окончания мероприятия.

Ранее KP.RU писал, что движение ограничили в районе 1-го Иртышского проезда в Москве до15 апреля 2023 года. На участке будет закрыта одна полоса движения. Из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей.