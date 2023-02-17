Сергунина: После участия в акселераторах московские экспортеры заключили контракты более чем на миллиард рублей

Фото: пресс-служба ДПиИР

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о состоявшихся в 2022 году с помощью города экспортных акселерационных программах для компаний столицы.

Представители порядка 200 предприятий из сфер IT, торговли, транспорта и логистики посетили восемь обучающих потоков. В формате интенсива они осваивали ключевые компетенции для выхода на новые рынки.

«Участников познакомили с особенностями работы в дружественных государствах, помогли им определить экспортную стратегию и адаптировать продукты под запросы потенциальных клиентов. В прошлом году выпускники таких программ заключили контракты на сумму 1,1 миллиарда рублей с партнерами из Индии, стран СНГ, Ближнего Востока и других. Например, столичные компании поставляют туда ИТ-решения, высокотехнологичные товары и услуги», — отметила Наталья Сергунина.

Фото: пресс-служба ДПиИР

Есть уже несколько примеров расширения зарубежных поставок столичными компаниями после участия в этих акселераторах. К примеру, в Казахстане теперь будет внедряться система онлайн-платежей и рассрочек для бизнеса, созданная московским предприятием. В Сербии разработчики финансовых продуктов начнут использовать инвестиционную аналитику, представленную столичной фирмой из сферы ИТ-консалтинга. В магазинах и деловых центрах Объединённых Арабских Эмиратов скоро появятся роботы-промоутеры, разработанные российской компанией в сфере искусственного интеллекта. Индия пользуется системой цифровизации данных для мониторинга и управления транспортом. Ее создала компания из Москвы, предлагающая технологичные решения в автомобилестроении.

Напомним, партнер акселераторов — Московский экспортный центр. Город берет на себя до 90 процентов стоимости обучения для представителей бизнеса столицы.