Четверо мужчин похитили и избили знакомого на юго-западе Москвы

Потерпевшего вывезли в лесной массив и избили Фото: Герман ВОЛКОВ

В Москве правоохранители задержали трех мужчин от 25 до 27 лет, обвиняемых в похищении человека и грабеже. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 11 февраля 2023 года злоумышленники и еще один их соучастник затолкали 20-летнего знакомого парня в машину, отобрали у него телефон, ключи, банковскую карту и денежные средства, а затем надели на него наручники. Потерпевшего вывезли в лесной массив на Калужском шоссе и избили. Утром 12 февраля налетчики отвезли молодого человека домой, вернув ему все личные вещи, кроме денег.

Троих фигурантов поймали, четвертого соучастника разыскивают правоохранители. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что четверо студентов попытались похитить своего однокурсника в Москве ради выкупа.