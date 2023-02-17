Пожог назвали возможной причиной пожара в электричке в Москве

Поджог назвали основной версией пожара в вагоне электричке на станции Ростокино. Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Поджог назвали основной версией пожара в вагоне электричке на проспекте Мира в Москве. Точную причину возгорания установит следственно-оперативная группа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительно, поджог сиденья в этом вагоне пассажиром электрички", - сказал собеседник агентства.

Ранее KP.RU писал, что ночью 17 февраля на станции Ростокино произошло задымление в хвостовой части электропоезда Александров – Москва. После ликвидации возгорания в вагоне нашли погибшего. Пассажирам пришлось сойти с электрички и пересесть на другие составы. Из-за инцидента задерживались поезда 6349 Александров - Москва и №6575 Щелково – Москва.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего. Обстоятельства пожара выясняются. Идет расследование.