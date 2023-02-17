Мужчину задержали с боеприпасами на Курском вокзале в Москве

В Москве мужчина пытался пройти на Курский вокзал с боеприпасами Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве 17 февраля мужчина пытался пройти на Курский вокзал с боеприпасами, взрывные устройства обнаружили на рамке с мателлодетекторамим, сообщает источник KP.RU.

На месте происшествия работают оперативные службы города: сотрудники МЧС, кинологи, полицейские. В настоящий момент территория оцеплена. Мужчину, который пытался перевезти боеприпасы, задержали и доставили в отделение полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на стройке на юго-востоке Москвы. Место происшествия было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Боеприпас вывезли и уничтожили. Жизни и здоровью горожан ничего не угрожало.