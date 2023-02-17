Грузовик загорелся на внутренней стороне 93-го км МКАД в Москве

На месте происшествия работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

Грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 93-го километра МКАД в Москве. Транспортное средство было практически полностью охвачено огнем, через десять минут возгорание ликвидировали, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Из-за возгорания движение в сторону развязки с Ярославским шоссе осуществилось по двум полосам из пяти, в настоящий момент работают три полосы. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее KP.RU сообщал, что 12 февраля автомобиль загорелся на внутренней стороне Садового кольца в Москве. На месте происшествия работали оперативные службы города, возгорание оперативно потушили. Движение на участке было затруднено, было перекрыто три полосы из пяти.