Синоптик Шувалов: 20-градусные морозы вернутся в Москву к 23 февраля

Морозы отступят лишь к следующим выходным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в предстоящие выходные ожидается сильный снегопад, а ближе к Дню защитника Отечества, 23 февраля, в столичный регион вернутся 20-градусные морозы, сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, в субботу, 18 февраля, в городе пойдет снег, местами возможна метель. Столбики термометров будут показывать около 2-7 градусов ниже нуля. Однако уже во вторник, 21 числа, в столице подморозит до -10…-15 градусов, а в среду и четверг – воздух остынет до -13..-18 градусов, а по области – до -20 градусов.

Метеоролог добавил: 24 февраля характер погоды практически не изменится. Температура будет на четыре-шесть градусов ниже климатической нормы. Морозы отступят лишь к следующим выходным.

«25-26 февраля можно ждать повышение температуры — будет снова минус 1-6, вернемся в зону комфорта», — отметил Шувалов.

Ранее KP.RU писал, что Шувалов предупредил москвичей о резким перепадах атмосферного давления 18 и 19 февраля. Барометры покажут 725–727 мм ртутного столба.