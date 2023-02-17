Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резком снижении давления в выходные 18 и 19 февраля

Столбики термометров будут показывать около двух-пяти градусов ниже нуля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в предстоящие выходные, 18 и 19 февраля, ожидаются порывистый ветер, сильный снегопад и метель. Однако температура воздуха практически не изменится и составит около 2-5 градусов ниже нуля, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова.

«В Москве будет идти достаточно продолжительный снегопад, сопровождаемый резким падением давления до значений 725–727 мм ртутного столба», - уточнил метеоролог.

Ранее KP.RU сообщал, что небольшой снег, гололедица и до -6 градусов прогнозируются в Москве 17 февраля. Ночью в столице подморозит до -12...-10 градусов. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, что немного выше нормы климата. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, за выходные сугробы в столице могут вырасти до 44 сантиметров.