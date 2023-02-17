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НовостиОбщество17 февраля 2023 13:58

Обнаруженные на Курском вокзале в Москве мины увезли на утилизацию

Взрывные устройства уничтожат на подмосковном полигоне
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Саперы вывезли на утилизацию противопехотные мины, которые обнаружили на Курском вокзале

Саперы вывезли на утилизацию противопехотные мины, которые обнаружили на Курском вокзале

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Саперы вывезли на утилизацию противопехотные мины, которые были обнаружены днем в пятницу, 17 февраля, на Курском вокзале в Москве. Специалисты предварительно отсоединили взрыватели и поместили боеприпасы в противовзрывной контейнер, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что мины увезли с территории вокзала на машине разминирования, их планируют уничтожить на подмосковном полигоне.На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.

Ранее KP.RU писал, что мужчину задержали с боеприпасами на Курском вокзале в центре столицы. Его остановили на рамке с мателлодетекторамим. Территория была оцеплена, на месте работали экстренные службы города: сотрудники МЧС, правоохранители, кинологи. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.Детали случившегося выясняются.