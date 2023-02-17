Обнаруженные на Курском вокзале в Москве мины увезли на утилизацию

Саперы вывезли на утилизацию противопехотные мины, которые обнаружили на Курском вокзале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Саперы вывезли на утилизацию противопехотные мины, которые были обнаружены днем в пятницу, 17 февраля, на Курском вокзале в Москве. Специалисты предварительно отсоединили взрыватели и поместили боеприпасы в противовзрывной контейнер, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что мины увезли с территории вокзала на машине разминирования, их планируют уничтожить на подмосковном полигоне.На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.

Ранее KP.RU писал, что мужчину задержали с боеприпасами на Курском вокзале в центре столицы. Его остановили на рамке с мателлодетекторамим. Территория была оцеплена, на месте работали экстренные службы города: сотрудники МЧС, правоохранители, кинологи. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.Детали случившегося выясняются.