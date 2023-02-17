Нутрициолог рассказала, чем опасен избыточный вес для пожилых людей

Преобладание жировой массы в пожилом возрасте влечет за собой развитие различных заболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избыточный вес у пожилых людей способен привести к сахарному диабету второго типа, гипертонии и износу опорно-двигательного аппарата, предупредила диетолог и нутрициолог Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24».

«Преобладание жировой массы в пожилом возрасте влечет за собой развитие заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия», - уточнила специалистка.

Она отметила, что любая нагрузка на кости, в частности, за счет жировой массы, вредна для пенсионеров. Из-за этого происходит компрессия и сдавливание позвонков, разрушается опорно-двигательный аппарат.

Русакова порекомендовала посчитать индекс массы тела, чтобы определить, если ли у человека лишний вес. Она посоветовала посчитать индекс массы тела, чтобы выяснить, есть ли у человека избыточный вес. Нормальный показатель составляет 24, все, что перевешает 30 – ожирение.

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