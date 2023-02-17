Вильфанд спрогнозировал метель и снежные заносы в Москве в выходные 18 и 19 февраля

В ночь на 18 февраля воздух остынет до -10...-12 градусов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в предстоящие выходные, 18 и 19 февраля, ожидается морозная погода, метель и снежные заносы. На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик отменил, что этой ночью в городе температура воздуха опустится до 10-12 градусов ниже нуля, а по области – до -15 градусов. В субботу, в первой половине дня столбики термометров покажут около минус 5-7 градусов, однако после обеда характер погоды резко изменится: атмосферное давление понизится на 20-25 мм ртутного столба, к вечеру посыплет снег, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Метеоролог добавил: в воскресенье, 19 февраля, снегопад усилится. «Ночь на воскресенье будет зимняя, снежная, ночные температуры - минус 5-9 градусов», - отметил он. Днем возудх остынет лишь до -1…-4 градусов.

Ранее KP.RU писал, что морозы вернутся в Москву к 23 февраля. В столице похолодает до -18 градусов, по области – до -20 градусов.