Снег, порывистый ветер и до -7 градусов ожидаются в Москве 18 февраля

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в субботу, 18 февраля, прогнозируется облачная погода, снег, местами умеренный. На дорогах образуются снежные заносы, сохранится гололедица. Днем столбики термометров покажут 7-5 градусов ниже нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного понизится и составит 747 мм ртутного столба, влажность – 86%. В городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, временами порывы будут достигать до 17 метров в секунду.

В ночь на воскресенье характер погоды практически не изменится: будет идти снег, местами метель, температура воздуха опустится до -7…-5 градусов. Днем 19 февраля в столице подморозит до -4…-2 градусов. Прогнозируется сильный снегопад, метель и гололедица.

Как писал KP.RU, синоптик центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил, что настоящая весна придет в Москву не раньше апреля. Пока в столичном регионе ожидаются сильные морозы до -20 градусов.