Врач назвала три заболевания, повышающие риск развития инсульта

Сахарный диабет, атеросклероз, гипертония повышают риск возникновения инсульта Фото: Елена БЕЗГОДОВА

Сахарный диабет, атеросклероз, гипертония повышают риск возникновения инсульта, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, острое нарушение кровоснабжения головного мозга может происходить по разным причинам. Одна из них – это закупорка сосудов. Также нередко инсульт связан с тромбами и бляшками.

«Он может быть связана с тромбом, бляшкой. Это ишемический инсульт. Другой вид инсульта – геморрагический, когда какой-то сосуд просто разрывается и происходит кровотечение», - уточнила эксперт.

Врач добавила: к ишемическому инсульту предрасполагают атеросклероз, сахарный диабет, гипертония, а также повышенная свертываемость крови. В то же время геморрагический инсульт может развиваться из-за повышения артериального давления.

Как писал KP.RU, ранее нутрициолог Дарья Русакова рассказывала, что избыточный вес может привести к диабету второго типа в пожилом возрасте.