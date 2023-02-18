За сутки в Москве выявили 2854 новых случаев COVID-19

C начала пандемии в Москве выявили 3 396 943 случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 2854 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 3196 человек. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 18 февраля.

Госпитализация потребовалась для 156 горожан, еще 2688 пациентов выздоровели после болезни, вирус унес жизни 12 человек. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 396 943 случая COVID-19, 3 193 347 жителей вылечились, 48 091человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за прошедшие сутки выявили 15 318 инфицированных ковидом, в стационары попали 1504 жителя страны, 36 человек скончались от осложнений и последствий болезни.

Ранее KP.RU писал, что врач-терапевт Татьяна Романенко назвала три заболевания, повышающие риск развития инсульта. Острое нарушение кровоснабжения головного мозга может произойти на фоне сахарного диабета, повышенного давления и атеросклероза.