«Фобос»: морозы до -18 градусов придут в Москву в середине следующей недели

На свой пик похолодание выйдет в середине недели из-за гребня антициклона с северо-востока Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москву на следующей неделе вернутся морозы до -18 градусов, в северных и восточных районах региона воздух остынет до -20 градусов, сообщили на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

«На свой пик похолодание выйдет в середине недели, когда на Русскую равнину заглянет гребень антициклона с северо-востока. В облаках появятся прояснения, снег прекратится», - уточнили на сайте.

Ночью столбики термометров будут показывать около 13-18 градусов ниже нуля, днем температура воздуха составит -7…-12 градусов.

В воскресенье и понедельник, 19 и 20 февраля, в столице продолжит идти снег, будут кружить метели. Высота снежного покрова выйдет на максимум с начала зимы. Температурный фон будет соответствовать климатической норме – три-восемь градусов мороза.

Однако уже во вторник Москва и Подмосковье окажутся в тыловой части уходящего циклона, температура понизится на 3-4 градуса ниже нормы: ночью - -11…-16 градусов, днем – около -5…-10 градусов.

Ранее KP.RU писал, что снег, порывистый ветер и до -7 градусов ожидаются в Москве 18 февраля. Ночью прогнозируется метель. В столичном регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за непогоды.