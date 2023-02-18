Девочка-подросток получили травмы во время прохождения квеста в Москве

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося Фото: прокуратура Москвы

В Москве на Волгоградском проспекте 13-летняя девочка получила ссадины и множественные ушибы во время прохождения квеста. Ей оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры 18 февраля.

Инцидент произошел 16 февраля. Подросток упала и получила травмы. Прокуратура контролирует установление обстоятельств получения малолетней телесных повреждений во время квеста.

Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки контролируются столичной прокуратура. Правоохранители дадут юридическую оценку действиям ответственных лиц, в частности, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 18 февраля Фото: прокуратура Москвы

Ранее KP.RU писал, что ребенок провалился под лед и умер на Привольной улице в Москве. Мальчик не смог самостоятельно выбраться из ледяной воды. По факту гибели несовершеннолетнего организовали проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.