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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 16:38

Девочка-подросток получили травмы во время прохождения квеста в Москве

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося

Фото: прокуратура Москвы

В Москве на Волгоградском проспекте 13-летняя девочка получила ссадины и множественные ушибы во время прохождения квеста. Ей оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры 18 февраля.

Инцидент произошел 16 февраля. Подросток упала и получила травмы. Прокуратура контролирует установление обстоятельств получения малолетней телесных повреждений во время квеста.

Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки контролируются столичной прокуратура. Правоохранители дадут юридическую оценку действиям ответственных лиц, в частности, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 18 февраля

Инцидент произошел 18 февраля

Фото: прокуратура Москвы

Ранее KP.RU писал, что ребенок провалился под лед и умер на Привольной улице в Москве. Мальчик не смог самостоятельно выбраться из ледяной воды. По факту гибели несовершеннолетнего организовали проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.