Гидрометцентр: облачная погода и до -5 градусов ожидается в Москве днем 19 февраля

Облачная погода и до -5 градусов ожидается в Москве днем 19 февраля Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Днем 19 февраля в Москве ожидается облачная погода и температура от трех до пяти градусов ниже нуля. При этом на дорогах и тротуарах столицы сохранится гололедица и снежные заносы, об этом сообщается на портале Гидрометцентра России.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, а атмосферное давление будет находиться на отметке в 735 миллиметров ртутного столба в светлое время суток, а ночью опуститься до 733мм.

Ночью же температура воздуха снизится до семи градусов мороза, местами возможны небольшие осадки.

Ранее KP.RU писал, что в середине грядущей недели в Москве может ожидаться мороз до -18 градусов. Высота снежного покрова после продолжающихся снегопадов в столице может достигнуть рекордного максимума с начала зимы.