Синоптик Леус: Москва находится на периферии циклона

Синоптик Леус рассказал, что Москва находится на периферии циклона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва 19 февраля будет ощущать влияние южной периферии циклона. В регионе можно ожидать снег и метели местами, а на дорогах образуются снежные заносы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Порывистый ветер будет идти с юго-востока и будет достигать 5-10 метров в секунду. В некоторых районах днем температура воздуха может упасть до шести градусов ниже нуля.

Атмосферное давление продолжит падение и остановится на отметке в 732 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ослабится ветер уже в понедельник, но снег продолжит идти, а температура воздуха будет от трех до пяти градусов мороза днем 20 февраля.

Ранее KP.RU писал, что на дорогах Москвы продолжает образовываться гололедица. Температура воздуха в светлое время суток 19 февраля может достигать -5 градусов