После инцидента с травмами 13-летней девочки на квесте в Москве возбуждено уголовное дело Фото: Александр ГЛУЗ

После инцидента в одном из квестов Москвы, в котором 13-летняя девочка получила множественные ушибы и ссадины, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Столичного Следственного Комитета.

Ответственные лица будут привлечены к ответственности по уголовному делу об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. За подобное предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или ограничение свободы до двух лет.

Сейчас следователи проводят мероприятия, которые необходимы для установления полной картины произошедшего. Будут допрошены сотрудники квеста, которые проводили его в тот день.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о девочке-подростке, которая вернулась домой после квеста со множеством ссадин и ушибов. После такого досуга ей понадобилась медицинская помощь. Инцидент произошел еще 16 февраля.