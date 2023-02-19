Сразу пять небольших аварий произошло на Киевском шоссе в Москве

Массовая авария произошла на Киевском шоссе в Москве с участием десяти автомобилей Фото: Артем КИЛЬКИН

На Киевском шоссе в столице произошло сразу пять небольших дорожно-транспортных происшествий. Всего на дороге столкнулись около десяти автомобилей. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

Пострадавших от столкновения нет и за медицинской помощью никто не обращался.

На месте аварий уже работают оперативные службы города. Сотрудникам автоинспекции предстоить выяснить, что могло послужить причиной столь массового возникновения столкновений автомобилей на участке дороги.

Водителям стоит быть внимательными на данном участке, а по возможности выбрать альтернативный маршрут объезда места ДТП.

Ранее KP.RU рассказывал о мусоровозе, который сбил пешехода на Болотниковской улице в Москве. Это произошло во дворе дома №9 корпус 2. Информации о состоянии здоровья и степени травм пострадавшего человека не поступало.