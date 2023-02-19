«Обзывал стюардов и пассажиров»: в аэропорту Домодедово пьяный мужчина устроил дебош

Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Домодедово Фото: Антон ЗАБИРОВ

В аэропорту Домодедово пьяный мужчина устроил дебош. Пьяный пассажир начал оскорблять стюардов и других людей в салоне самолета, об этом рассказали KP.RU в пресс-службе аэропорта.

Для усмирения буйного мужчины пришлось вызвать охрану.

Из-за того, что трап еще не убрали, а двери не были закрыты, дебошир выбежал из салона самолета. После этого он скинул с себя одежду и пошел гулять по перрону.

Уточняется, что данный инцидент не повлиял на работу аэропорта, а самолет, пассажиром которого и был нарушитель, улетел по расписанию.

Ранее KP.RU рассказывал, как 57-летний мужчина присвоил себе женский клатч, оставленный в зале ожидания в аэропорту Внуково. О пропаже сумочки сообщил муж женщины после того, как вернувшись на то самое место они не обнаружили клатч с деньгами.