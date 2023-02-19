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НовостиОбщество19 февраля 2023 9:14

Высота снежного покрова в Москве достигла максимальных значений с начала зимы

Его высота достигла отметки в 36 сантиметров
Роман ПОЛОСИКОВ
Высота снежного покрова в Москве достигла максимальных значений с начала зимы

Высота снежного покрова в Москве достигла максимальных значений с начала зимы

Фото: REUTERS

В Москве зафиксирован новый рекорд высоты снежного покрова с начала этой зимы. Сугробы достигли 36 сантиметров. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

За прошедшие сутки в столице высота снежного покрова увеличилась всего на один сантиметр, но даже столь незначительное прибавление, позволило превзойти все прошлые показатели за эту зиму.

Этот показатель зафиксировали на главной метеостанции столицы на ВДНХ, а на других же станциях фиксировали значения от 21 до 38 сантиметров.

Ранее KP.RU писал, что Москва находится на периферии циклона 19 февраля. Из-за этого можно ожидать в столице снегопады и метели, а также будет наблюдаться снижение атмосферного давления до 732 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.