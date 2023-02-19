Врачи выявили еще 2547 новых случаев заражения COVID-19 в Москве

Врачи выявили еще 2547 новых случаев заражения коронавирусом в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 19 февраля в Москве было зарегистрировано 2547 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство пациентов с COVID-19 проходят лечение амбулаторно, такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация же понадобилась для 104 пациентов, которым необходимо постоянное наблюдение специалистов ввиду осложнения протекания болезни.

Скончались от последствий и осложнений коронавируса 11 человек. Полностью же оправиться от болезни смогли 2418 пациентов.

Москва как и прежде находится на первой строчке в списке по количеству заболеваний, выявленных за сутки по всей России. Следом также неизменно располагается Санкт-Петербург.

Ранее KP.RU рассказывал о болезнях, которыми чаще всего заражаются в общественных местах. Среди них выделяют: ОРВИ, COVID-19 и ВИЧ. Для снижения рисков необходимо соблюдать социальную дистанцию и не забывать о средствах личной гигиены.