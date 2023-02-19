На концерте Мота в одном из элитных баров Москвы произошел конфликт со стрельбой Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время выступления Мота в одном из элитных баров Москвы произошел конфликт, в ходе которого прозвучал выстрел из травматического пистолета. Об этом рассказали в Telegram-канале «112».

Недопонимания начались из-за того, что один молодой человек требовал пустить его и остальных посетителей на сцену к артисту. В результате конфликта мужчина выхватил у своих личных охранников пистолет и случайно нажал на курок.

Никто не пострадал, а зачинщик после произошедшего выбежал из бара, сел в свой автомобиль и уехал. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение дебошира.

Ранее KP.RU рассказывал про пьяного дебошира в аэропорту Домодедово. Он зашел в салон самолета и начал оскорблять стюардов и других пассажиров. После он выбежал из самолета, разделся и начал гулять по перрону.