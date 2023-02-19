В результате столкновения двух легковых автомобилей в поселке Томилино пострадал один человек Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В поселке Томилино произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия было перекрыто две полосы движения, об этом рассказали в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

На место аварии незамедлительно выехала бригада пожарно-спасательного гарнизона Москвы, которые помогли выбраться одному из водителей выбраться из заблокированного автомобиля.

Всего пострадал в результате ДТП один человек, ему понадобилась госпитализация в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что на Киевском шоссе произошло сразу пять небольших аварий. В каждой из них столкнулись два-три автомобиля, а информации о пострадавших не поступало. Всего же на дороги столкнулись более десяти машин.