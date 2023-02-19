Три человека пострадали в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля на востоке Москвы Фото: прокуратура Москвы

На пересечении шоссе Энтузиастов и Терлецкого проезда произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало три человека, об этом рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

На место происшествия незамедлительно приехали оперативные службы города. Врачи осмотрели трех пострадавших и одного из них решено было госпитализировать в медицинское учреждение для проведения более глубокой диагностики.

Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, что могло стать причиной столкновения маршрутки и легкового автомобиля. Прокуратура Москвы уже взяла на контроль ход и результаты расследования обстоятельств происшествия.

Ранее KP.RU рассказывал об одном пострадавшем в результате аварии в поселке Томилино. Чтобы вызволить пострадавшего из машины, на место прибыла бригада спасателей. Работающая на месте бригада медицинских работников приняла решение о госпитализации пострадавшего мужчины.