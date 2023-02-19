Диетолог Пегова рассказала, чем опасны заменители сахара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На полках магазинов все чаще можно встретить продукты с заменителями сахара, но для любителей подобных лакомств есть небольшие предостережения. Об этом рассказали на портале «Подмосковье сегодня» со слов диетолога Евгении Пеговой.

Даже несмотря на множество исследований, на данный момент ученые не могут однозначно назвать опасные свойства сахарозаменителей.

Если вы употребляете сладкую еду, это способствует еще большему появлению аппетита и человек рискует съесть сильно больше, чем ему необходимо. Поэтому специалист рекомендует выбирать на десерт не сладости с сахарозаменителем, а фрукты и ягоды.

Также тем, кто употребляет сахарозаменители, рекомендуется использовать только проверенные натуральные — стевию, эритрит и сорбит, а из искусственных — аспартам и сахарин.

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