Две девочки выпали из окна многоэтажки на улице Генерала Кузнецова в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юго-востоке Москвы на улице Генерала Кузнецова две девочки выпали из окна многоэтажного дома. Одна из них умерла сразу же от полученных травм, а вторая находится в состоянии клинической смерти. Об этом KP.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

За жизнь второй сейчас всеми силами борются специалисты службы скорой медицинской помощи.

Мотивы подобного поступка пока неизвестны, а на месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии, установить возможных свидетелей а также изучить камеры видеонаблюдения.

Ранее KP.RU писал о задержании в Москве мужчины, который платил подросткам за опасные трюки. Он искал молодых людей в социальных сетях и заставлял их свешиваться с крыш. На допросе он признался, что кадры на которых дети рискуют жизнью его «будоражат».