«Студеная пора»: в Москве ожидается самая морозная неделя февраля с морозами до -18 градусов

Грядущая неделя в Москве станет самой морозной с начала месяца Фото: Евгения ГУСЕВА

Грядущая неделя с 20 февраля станет самой холодной с начала месяца в Москве. Самым холодным днем станет 22 февраля, в этот день температура воздуха может опуститься до 18 градусов ниже нуля. Об этом рассказали на портале «Метеовести».

В первой половине недели ожидаются умеренные снегопады, которые могут увеличить сугробы в Москве до 43-45 сантиметров.

В День защитника Отечества в столице ожидается солнечная, но весьма морозная погода. Температура воздуха в светлое время суток будет достигать -11 градусов.

Несмотря на довольно крепкие морозы в середине недели, уже с 25 февраля может начаться оттепель, а столбики термометров будут колебаться в районе нуля градусов. Осадки также могут властвовать в Москве, однако уже в смешанной фазе и скорее всего в виде мокрого снега.

Ранее KP.RU писал, что высота снежного покрова в Москве обновила рекорд с начала этой зимы. Удалось зафиксировать сугробы в 36 сантиметров, что выше предыдущих показателей в столице.