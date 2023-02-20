Гидрометцентр: облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 20 февраля

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 20 февраля Фото: Юлия Кучеренко

В Москве днем 20 февраля будет облачная погода и местами небольшой снег. Температура воздуха будет от трех до пяти градусов ниже нуля. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В темное же время суток в столице сильно похолодает, а небольшой и не сильно интенсивный снегопад продолжится до самого конца суток. Температура снизится до 14 градусов мороза. Атмосферное давление будет стабильно низким и весь день будет в значении 733 миллиметров ртутного столба.

Такая погода способствует образованию на дорогах и тротуарах Москвы сильной гололедицы, поэтому стоит быть внимательным при перемещении по городу.

Напомним, что ранее KP.RU писал о прогнозе синоптиков на неделю с 20 по 26 февраля. Эту неделю называют самой холодной на последний месяц, а температура воздуха в середине недели может достигать 18 градусов ниже нуля днем, а ночью может снизится до -21 градусов.