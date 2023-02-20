На 19 площадках фестиваля «Московская масленица» пройдут кулинарные мастер-классы Фото: Мария ЛЕНЦ

На 19 площадках фестиваля «Московская масленица» пройдет множество кулинарных мастер-классов. Гости смогут узнать новые рецепты и секреты, которыми пользуются опытные повара. Об этом рассказали в пресс-службе организаторов уличных мероприятий «Московские сезоны».

Некоторые из мастер-классов смогут ознакомить всех желающих с приготовлением угощений на офирах.

Гостей фестиваля на разных площадках научат делать не только классические и всем привычные блины, но и различные их вариации. 24 и 26 февраля в 11:00 пройдет обучение по приготовлению блинов с лесными грибами, куриной грудкой и карамелизированной свеклой с орехами, а через два часа расскажут о необычном рецепте бархатных блинов с карамелизованной грушей и яблочным повидлом.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на портале «Московские сезоны».

Ранее KP.RU рассказывал о старте фестиваля «Московская масленица» с 17 февраля. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что фестиваль пройдет на 23 площадках города и пройдет до 26 февраля.