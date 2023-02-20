В Москве 108 человек госпитализированы из-за осложнений заболевания COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 20 февраля в Москве зафиксировали 1940 новых случаев заражения коронавирусом. Для 108 пациентов понадобилась госпитализация на фоне осложнения симптомов и необходимости постоянного наблюдения врачей. Такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Большинство же зараженных проходят амбулаторное лечение. Полностью же избавиться от симптомов и успешно пройти курс лечения смогли 1830 пациентов.

За прошедшие 24 часа скончались от осложнений и последствий тяжелого течения заболевания десять человек в Москве.

Чтобы избежать осложнений и значительно снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией, врачи напоминают о необходимости пройти курс вакцинации и не забывать о мерах личной безопасности в людных местах.

Ранее KP.RU рассказывал о 2547 новых случаях зарежений, зафиксированных в Москве за сутки 19 февраля. Для 104 пациентов в столице понадобилась госпитализация.