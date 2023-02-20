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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:40

«Нежеланный подарок»: в руках у девушки взорвалась коробка с открыткой в ТиНАО

У девушки в руках взорвалась коробка с открыткой в ТиНАО
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Роман ПОЛОСИКОВ
У девушки в руках взорвалась коробка с открыткой в ТиНАО

У девушки в руках взорвалась коробка с открыткой в ТиНАО

Фото: прокуратура Москвы

В Москве в ТиНАО у девушки в руках взорвалась подарочная коробка и спровоцировала пожар. Инцидент произошел на 2-й Изумрудной улице около дома №3 корпус 1. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию в 10:00.

Девушка доставлена в медицинское учреждение с множественными термическими ожогами. Удалось установить, что травмы она получила именно когда открыла подарочную коробку.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить подробности произошедшего. Где девушка взяла этот подарок пока не известно.

Ранее KP.RU писал о падении с крыши многоэтажного дома двух девочек-подростков. Это произошло вечером 19 февраля на улице Генерала Кузнецова. Одна из них скончалась на месте, а вторая находится в состоянии клинической смерти. За ее жизнь сейчас борются врачи.