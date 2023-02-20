«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили из-за гололедицы до 21 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве из-за образовавшейся на дорогах гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности до 16:00 21 февраля. Аналогичное предупреждение действует и для Подмосковья, об этом стало известно на сайте Гидрометцентра России.

Подобное предупреждение означает, что погода в регионе может быть потенциально опасна.

На тротуарах и дорогах столицы образовалась достаточно сильная корка льда, поэтому людям стоит быть аккуратными при передвижении по городу и пешком, и на транспорте.

Не стоит оставлять детей на улице без присмотра и по возможности избегать шатких конструкций и рекламных щитов. Водителям же стоит предпринимать дополнительные меры безопасности при передвижении в таких погодных условиях.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве 20 февраля ожидается облачная погода и небольшое снегопад. Температура воздуха днем может опускаться до пяти градусов мороза, а уже ночью похолодает до -14 градусов.