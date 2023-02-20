Мошенники в Москве предлагали «легкий заработок» и обманули женщину на более полумиллиона рублей Фото: Shutterstock

В Москве группа аферистов под предлогом «легкого заработка» обманули жительницу столицы на более полумиллиона рублей. Ей предложили купить дорогостоящие товары и после открыть свой онлайн-магазин для продажи продукции. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

Позже мошенники требовали контакты знакомых и друзей для вовлечения их в криминальную схему и продолжения притока денежных средств.

Москвичка приехала в арендованный офис на Михалковской улице, где ей дали документы для оформления сделки, а после она передала им более полумиллиона рублей. Взятые на себя обязательства никто не выполнял и обманутая женщина обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правопорядка удалось задержать троих подозреваемых по данному делу. В офисе и по адресам проживания задержанных провели обыски и нашли банковские карты, компьютеры и множество документов.

Следователи предполагают, что они могут быть причастны к еще ряду аналогичных преступлений, поэтому расследование продолжается. В данный момент всем троим избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что в Москве проводили специальный вебинар, на котором рассказывали о способах защиты от телефонных мошенников. Всех желающих научили, как отличить настоящего сотрудника правопорядка от мошенников, которые ими представляются.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники обокрали москвичку на полмиллиона с помощью искусственного голоса (подробнее)