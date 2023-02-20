Тату-модель Полина Фейс отправлена на принудительное лечение за обнаженные фото на фоне храма Фото: Shutterstock

За фотосессию без одежды у храма в Филях, тату-модель Полина Моругина (Фейс) отправится на принудительное лечение в психиатрическом стационаре. О таком решении суда рассказывает ТАСС из зала суда, в котором идет процесс.

Она была освобождена от уголовной ответственности, поскольку у нее обнаружили психическое заболевание.

Сообщается, что у нее обнаружили шизотипическое личностное расстройство, поэтому в момент совершения противоправных действий она могла не осознавать преступный характер своих действий.

Сама же модель не против против помещения ее на принудительной лечение, а ее мать и вовсе считает подобную меру необходимым шагом.

Теперь за состоянием ее здоровья будет следить психоневродиспансер по месту жительства.

Напомним, что ранее KP.RU писал об уголовном деле на Полину Фейс за оскорбление чувств верующих. Она выложила пикантное фото на фоне храма в одной из соцсетей, но позже удалила эту запись.