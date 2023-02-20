На подарки ко Дню защитников Отечества в Москве в среднем потратят около 3700 рублей Фото: Shutterstock

На подарки ко Дню защитника Отечества москвичи в среднем потратят около 3700 рублей. По этому показателю жители столицы лидируют среди всех регионов страны, такое исследование провели специалисты портала SuperJob.

Удивительно, но мужчина тратят на подарки в этот день больше денег в среднем, однако они реже делают подарки в День защитников Отечества. Больше половины мужчин не хотят дарить никому подарки в этот день и всего 40% женщин тоже не планируют никаких презентов.

Мужчины в среднем тратят на подарки около 3800 рублей против 2800 у женщин. На первом месте по тратам — жители Москвы, а следом расположились жители Краснодара, Екатеринбурга, Красноярска и Ростова-на-Дону.

Ранее KP.RU писал о том, сколько москвичи планировали потратить на подарки ко Дню всех влюбленных. В среднем на это жители Москвы выделили из личного бюджета около 3,4 тысячи рублей.