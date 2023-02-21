Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля

В Подмосковье подморозило до -23,8 градуса, в столице - до -15,1 градуса Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском регионе минувшей ночь была зафиксирована минимальная температура в феврале: на метеостанции ВДНХ подморозило до -15,1 градуса, а в области – до 22, 8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

« Последний раз так холодно в столице было в Рождественские морозы, 10 января. Учитывая синоптическую ситуацию и не плотную, с разрывами, облачность, можно с уверенностью сказать, что в ближайшие пару часов температура ещё немного понизится», - отметил синоптик.

Метеоролог уточнил, что по данным на 06:00 самые крепкие морозы ударили в Талдоме (-20,2), Клину (-21,1) и Электростали (-23,8). При этом на западе региона было относительно тепло, например, в Можайске температура воздуха опустилась лишь до -8,6 градусов.

Леус добавил: 20 февраля в столичном регионе обновился снежный максимум зимы. На метеостанции ВДНХ высота сугробов достигла 38 сантиметров, а в подмосковных Черустях – 55 сантиметров, что является самым высоким показателем с начала этого зимнего сезона.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили из-за гололедицы до 21 февраля. Предупреждение будет действовать до 16:00.