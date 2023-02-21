График работы аптек и поликлиник Москвы изменится в праздничные выходные 23-26 февраля

Поликлиники, женские консультации и аптеки перейдут на особый режим работы 23-16 февраля Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в период праздничных выходных, связанных с празднованием Дня защитника Отечества, поликлиники, женские консультации и аптеки перейдут на особый режим работы, сообщили в пресс-службе Депздрава Москвы.

Так, взрослые поликлиники 23, 24 и 26 февраля будут открыты с 09:00 до 16:00, а 25 февраля – с 09:00 до 18:00. По такому же графику будут работать кабинеты ОРВИ. В отделения помощи на дому получится прийти во все дни — с 9:00 до 18:00. Травмпункты продолжат работать круглосуточно.

В детские поликлиники 25 февраля получится попасть с 9:00 до 15:00, кабинеты ОРВИ с 23 по 26 февраля будут открыты с 9:00 до 15:00. Молочно-раздаточные пункты с 23 по 26 февраля сохранят прежний график работы — с 6:30 до 15:00. Сделать прививку против COVID-19 можно будет 23, 24 и 26 февраля с 09:00 до 16:00, а 25 февраля – до 18:00.

В праздничные дни по особому графику будут работать дежурные аптечные пункты и аптеки.

Ранее KP.RU писал, что в Москве все парковки будут бесплатными с 23 по 25 февраля.